Verisk Analytics: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 202,71 EUR

Die Verisk Analytics-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 202,71 EUR, was eine Wertsteigerung von -1,36% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

• Am 16.06.2023 stieg die Aktie um +0,09%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,00

• Aktuell empfehlen 11 der befragten Analysten den Kauf der Verisk Analytics-Aktie

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich die Verisk Analytics-Aktie um insgesamt +2,57% steigern und auch gestern wurde ein Plus von +0,09% verzeichnet. Dies lässt auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen.

Die Mehrheit der Bankanalysten sieht das Potenzial für eine positive Preisentwicklung und stuft die Aktie als starken Kauf ein (7 Analysten) oder gibt ihr zumindest ein Kauf-Rating (4 Analysten). Lediglich...