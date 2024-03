Verisk Analytics Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Verisk Analytics hat sich in den letzten Wochen gewandelt. Während in den ersten zwei Wochen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, hat sich das Interesse der Anleger in den letzten Tagen auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Industrie-Sektor liegt die Rendite von Verisk Analytics um mehr als 7 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche weist die Aktie ebenfalls eine geringere Rendite auf. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Verisk Analytics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Verisk Analytics 2 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" und keinmal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten zudem eine positive Kursentwicklung von 9,7 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel bei 254,5 USD.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Verisk Analytics-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Relative Strength Index und der Analysteneinschätzung.