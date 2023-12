Verisk Analytics Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Verisk Analytics wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +4,48% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete Verisk Analytics einen Kursanstieg von +0,63%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +1,23%, was auf eine vergleichsweise optimistische Marktsituation hindeutet.

Analystenmeinungen

Das durchschnittliche Kursziel von Verisk Analytics liegt bei 225,74 EUR. Die Mehrheit der [...] Hier weiterlesen