Verisk Analytics Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen eher negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen fokussierten sich die Anleger verstärkt auf positive Aspekte des Unternehmens Verisk Analytics. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 4 "Schlecht"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite der Verisk Analytics-Aktie beträgt 0,55 Prozent und liegt somit 4,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 5,26). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Verisk Analytics-Aktie beträgt aktuell 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,95 weniger volatil als der RSI7 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Verisk Analytics-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Die Abweichung beträgt +8,46 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von +1,53 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.