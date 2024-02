Verisk Analytics Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Verisk Analytics hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Industrie-Sektor im vergangenen Jahr um 34,63 Prozent gesteigert. Dies liegt jedoch mehr als 208 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen" erreichte die Aktie eine Rendite von 38,89 Prozent, was ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt von -4,26 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien der letzten vier Wochen zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Langfristig geben Analysten der Verisk Analytics-Aktie eine positive Einschätzung von "Gut". Von insgesamt 10 Bewertungen entfallen 6 auf "Gut", 4 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 218,4 USD, was eine zukünftige Performance von -10,75 Prozent bedeutet, da der aktuelle Kurs 244,7 USD beträgt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verisk Analytics liegt derzeit bei 44,09, was 18 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft wird.