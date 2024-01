Verisk Analytics Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Verisk Analytics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 226,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 233,7 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +3,34 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (235,84 USD) weist eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs (-0,91 Prozent) auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Verisk Analytics-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Verisk Analytics-Aktie liegt bei 67,54, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,8, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Verisk Analytics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie jedoch 1356,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 8,27 Prozent, wobei Verisk Analytics aktuell 20,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.