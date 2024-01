Verisign Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Verisign erhält gute Analystenbewertungen für sein Wertpapier. In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analysten das Unternehmen bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 249 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,9 Prozent vom letzten Schlusskurs von 205,96 USD bedeutet. Daher wird Verisign von den Analysten als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Verisign derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 2,25 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Verisign-Aktie um 2,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls nur eine geringe Abweichung auf und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Verisign für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (42,32 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (59,32 Punkte) zeigen an, dass Verisign weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt.