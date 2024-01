Verisign Aktie: Ist es das gewesen?

Die Verisign-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 204,18 USD gehandelt, was einer Entfernung von -3,45 Prozent vom GD200 (211,48 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der technischen Analyse. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 207,76 USD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Verisign als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Verisign-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 39,71 und der RSI25 liegt bei 61,93, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Verisign-Aktie eine Rendite von -3,07 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Rendite mit 12,92 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten sehen die Verisign-Aktie insgesamt positiv, da 1 Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 249 USD, was einer Entwicklung um 21,95 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Analysten.