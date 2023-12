Veris Ltd Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind dabei entscheidende Kriterien. Bei Veris zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7- und 25-Tage-RSI für Veris, so ergibt sich jeweils eine neutrale Bewertung. Der Kurs der Aktie verläuft sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Veris derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 unter dem jeweiligen Trendsignal, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Die Kommentare und Wortmeldungen rund um Veris waren größtenteils neutral, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinstufung für Veris basierend auf der Kommunikation im Internet, dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.