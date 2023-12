Veris Ltd Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Veris in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung verzeichnet. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb Veris auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Veris-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,78 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength-Index.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Veris-Aktie von 0,062 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,08 AUD liegt, was einer Abweichung von -22,5 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs von 0,07 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,43 Prozent Abweichung). Somit erhält die Veris-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Summe ergibt sich daher für Veris eine neutrale Bewertung basierend auf der Analyse von Sentiment, Relative Strength-Index, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.