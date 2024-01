Verint Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Verint von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Verint weist mit einem Wert von 42,8 eine deutlich günstigere Bewertung auf als der Branchendurchschnitt im Bereich "Software" und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 59,03, was eine Unterbewertung von 27 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Kennzahl wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen. Der RSI für Verint liegt bei 38,25, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

Im Branchenvergleich weist Verint eine Performance von -25,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf. Dies bedeutet eine Unterperformance von -35,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 9,93 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,25 Prozent erzielte, liegt Verint mit 33,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Verint ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.