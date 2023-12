Verint Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Verint im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -36,33 Prozent erzielt hat, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Software" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -1,54 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Verint mit 34,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI von Verint liegt bei 28,31, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Verint besonders positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysteneinschätzungen zeigen, dass Verint in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten hat, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Verint vor, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.