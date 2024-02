Verint Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktie von Verint weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Software" erscheint die Aktie als unrentables Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Verint liegt bei 62,02 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 37,79 Punkten. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt Verint bei 29,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 30,41 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von +6,33 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine schwache Aktivität im Netz und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Verint in diesem Punkt.