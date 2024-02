Verint Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

In den letzten vier Wochen gab es bei Verint eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Was die Bewertung der Analysten betrifft, so erhält Verint von insgesamt 1 Analysten eine positive Bewertung. Es gab keine Updates im letzten Monat, daher bleibt es bei einem positiven Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Verint-Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 50,91, was einem Abstand von 13 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,5 entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Verint-Aktie positiv ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt wird die Verint-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.