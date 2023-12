VerifyMe Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Verifyme wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Verifyme vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 92,31 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird die Verifyme-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,34 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,04 USD liegt, was einer Abweichung von -22,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,09 USD deutet auf eine Abweichung von -4,59 Prozent hin, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine geringe Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Daher wird Verifyme insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Verifyme als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 62,07, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 52,92 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.