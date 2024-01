VerifyMe Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Verifyme liegt bei 70,24 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 45,6 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Verifyme in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Aktivitäten in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhält als üblich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Verifyme liegt derzeit bei 1,3 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,102 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -15,23 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 1,08 USD, was zu einem Abstand von +2,04 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Verifyme einmal als "Gut" und kein einziges Mal als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Für den aktuellen Kurs von 1,102 USD prognostizieren die Analysten eine Entwicklung von 81,49 Prozent und ein mittleres Kursziel von 2 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung durch institutionelle Analysten mit der Stufe "Gut".