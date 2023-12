Vericel-Anleger wird’s freuen!

Das Anleger-Sentiment für Vericel ist derzeit überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend neutral über das Unternehmen gesprochen, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger jedoch hauptsächlich auf positive Themen gerichtet, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vericel bei 33,81 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,02 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 35,11 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse ist daher "Gut".

Die Analysten geben Vericel eine überwiegend positive Einschätzung, mit 2 "Gut" und 0 "Neutral" Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 9,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vericel zeigt eine Ausprägung von 37,05 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 49,64, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt erhält Vericel basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index eine positive Bewertung. Dies ist jedoch eine Momentaufnahme und sollte nicht als Anlageempfehlung verstanden werden.