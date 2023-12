Vericel Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs von Vericel liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 12 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 48,45 Prozent. Die Branche Biotechnologie verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 93,06 Prozent, wobei Vericel mit 44,61 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Vericel-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,51). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und Buzz rund um Vericel war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, und eine abnehmende Aufmerksamkeit ist zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Vericel liegt aktuell bei 54,11 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vericel-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.