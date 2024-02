Verianos Real Estate Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verianos, ergibt sich Folgendes: Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Verianos momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 40,8, was bedeutet, dass Verianos weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Verianos führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität für Verianos ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt Aufschluss darüber, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Verianos-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Verianos von 0,466 EUR mit +3,56 Prozent Entfernung vom GD200 (0,45 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,39 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +19,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Verianos-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Verianos ergibt sich, dass weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Verianos, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".