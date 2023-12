Verianos Real Estate Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die finanzielle Stimmung und das Interesse an Verianos auf dem Markt bleiben neutral, wie die Analyse der Kommunikation im Netz zeigt. Die Diskussionsintensität hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Verianos.

Die technische Analyse der Verianos-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,56 EUR lag. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 0,282 EUR, was einer Abweichung von -49,64 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für Verianos bleibt neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Zudem gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Verianos-Aktie liegt bei 100 und führt somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 60 und ist somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.