Vergiss Nvidia & Co.: Hier sind meine 2 „langweiligen“ Favoriten, die dich langsam immer reicher machen

Aktien wie Nvidia und viele weitere Aktien erleben derzeit einen Hype. Egal ob nachhaltig oder nicht: Ein stark steigender Aktienkurs, der jeden Tag immer weiter klettert, macht mich irgendwann vorsichtig.

Vor allem, wenn es interessante Aktien gibt, die ein solides Renditeversprechen abgeben bei einem moderaten Chance-Risiko-Verhältnis. Teilweise mit langweiligeren Geschäftsmodellen. Aber möglicherweise mit einer deutlich besseren Gesamtausrichtung.

Ich würde derzeit jedenfalls lieber auf die Allianz-Aktie (WKN: 840400) und auf die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) setzen, anstatt noch in Nvidia zu investieren. Natürlich verrate ich dir auch gerne, warum.

Besser als Nvidia? Zumindest konservativer: Allianz!

Ob die Allianz-Aktie besser als Nvidia ist, das weiß ich nicht. Ich glaube sogar, dass diese Aktien kaum vergleichbar sind. Bei dem Chiphersteller handelt es sich um eine wachstumsstarke Aktie, die jetzt den Megatrend KI möglichst weit ausreizt. Hinter der Allianz steckt im Gegenzug Europas größter Versicherer. Ein Markt, der eher moderat wächst und mit hohen Ergebnissen eine solide Dividende ermöglicht.

Genau das ist es jedoch, was die Allianz so konservativ und interessant macht: Derzeit besitzt der DAX-Versicherer eine Dividendenrendite von 5,4 %. Zumindest, wenn wir die gerade frisch erhöhten 13,80 Euro Dividende je Aktie verwenden, die das Management des DAX-Versicherers gerade erst beschlossen hat. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist zur Zeit mit einem Wert von 11,4 erscheint vergleichsweise preiswert. Eine Gewinnrendite von 9 % pro Jahr kann auf Basis dessen die Folge sein. Oder anders gesagt: Es ist ein Gesamtpaket, das vom Geschäftsmodell her eher konservativ bis langweilig ist. Aber solide Renditen pro Jahr abwirft.

Ein moderates Wachstumspotenzial erscheint ebenfalls möglich. Bei der Allianz wirken sich die gestiegenen Zinsen positiv auf und sollten zu einem leichten Ergebniswachstum aufgrund Verbesserungen um Asset-Management und Anleihe-Geschäft führen. Zudem helfen Aktienrückkäufe, das Ergebnis je Aktie zu verbessern.

Bei einem moderaten Wachstum erscheint die Allianz-Aktie daher durchaus preiswert bewertet. Alleine über 5 % Dividendenrendite sind aufgrund der starken Dividendenhistorie auch ein leichtes Versprechen für die Zukunft. Tendenz mit weiterem Ergebniswachstum möglicherweise leicht wachsend. Das könnte interessant sein. Oder vielleicht interessanter, langweiliger oder konservativer als Nvidia nach dem Lauf.

Realty Income: Mehr als 50 Jahre operative Performance

Die zweite Aktie, die eher mit Langeweile und Stabilität im Vergleich zu Nvidia glänzen kann, heißt Realty Income. Auch hier noch einmal der Hinweis: Die Geschäftsmodelle sind nur bedingt vergleichbar. Wir sprechen von einem Real Estate Investment Trust im Vergleich zu einem Chip-Hersteller. Überschneidungen sind kaum vorhanden.

Aber Realty Income besitzt eine starke Historie mit einer soliden operativen Performance. Mittlerweile zahlt der REIT seit mehr als 644 Monaten in Folge eine Dividende an die Investoren. Die zudem seit nun mehr 30 Jahren auch börsennotiert ist. Die Aktie gehört damit zum Kreis der Dividendenaristokraten. Für uns als Einkommensinvestoren ist das ein Indikator dafür, dass stabile Mieterlöse für eine starke Ausschüttungshistorie verantwortlich gewesen sind.

Aber zurück zu den Basics: Mit derzeit über 13.000 Immobilien ist Realty Income einer der größten REITs. Das ermöglicht den großen Vorteil, dass vereinzelte, leer stehende Immobilien kaum einen Einfluss auf das operative Geschäft haben. Die Diversifikation ist das Fundament für den Erfolg und zugleich ein Alleinstellungsmerkmal. Entweder, wenn es um den Kauf größerer Immobilien wie Casinos geht. Oder aber um die vergleichsweise günstigere Finanzierung von weiterem Wachstum. Schließlich gilt Realty Income als stabiler Vertreter seiner Gattung.

Zwar sind im Moment die gestiegenen Zinsen eine Wachstumsbremse. Das führt jetzt jedoch zu einer günstigen Bewertung. Bei einem Aktienkurs von 52,93 US-Dollar erhalten wir bei einer monatlichen Dividende je Aktie von 0,2565 US-Dollar eine Dividendenrendite von ca. 5,8 %. Zudem ist das Kurs-FFO-Verhältnis mit einem Wert von ca. 13 vergleichsweise moderat. Auch hier gilt: Mit einem moderaten operativen Wachstum (beispielsweise durch weitere Zukäufe) können Renditen im mindestens hohen, einstelligen Prozentbereich möglich sein. Aber eben auch eine langfristig wachsende Dividende je Aktie.

Der Artikel Vergiss Nvidia & Co.: Hier sind meine 2 „langweiligen" Favoriten, die dich langsam immer reicher machen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

