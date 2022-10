Vergeltungsaktion: Japan weist russischen Diplomaten aus

TOKIO (dpa-AFX) - Als Vergeltung für die Ausweisung eines japanischen Diplomaten wegen Spionageverdachts aus Russland hat Japan seinerseits einen russischen Konsul des Landes verwiesen. Der am Konsulat in Sapporo in Nordjapan tätige Diplomat habe sechs Tage Zeit, um Japan zu verlassen, sagte Außenminister Yoshimasa Hayashi am Dienstag in Tokio. Russlands Botschafter sei ins Außenministerium zitiert und darüber informiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo.

Hayashi kritisierte die Festnahme des japanischen Diplomaten in der ostrussischen Stadt Wladiwostok, der gewaltsam festgehalten und dem die Augen verbunden worden seien, obwohl er nichts Illegales getan habe. Die Behandlung und das Verhör des Diplomaten seien eine ernste Verletzung des Völkerrechts gewesen. Nach der Ausweisung war der Konsul vergangene Woche nach Japan zurückgekehrt.

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hatte mitgeteilt, der Diplomat sei "auf frischer Tat" ertappt worden, wie er gegen Bezahlung geheime Informationen unter anderem über die Auswirkungen westlicher Sanktionen erhalten habe./lw/DP/stw