Beijing (ots/PRNewswire) -CMG-NewsDie interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9215151-verfuhrerische-liaison–wenn-hotpot-auf-schokolade-trifft/ (https://www.multivu.com/players/de/9215151-verfuhrerische-liaison%E2%80%93wenn-hotpot-auf-schokolade-trifft/)Der 45-minütige Dokumentarfilm „Verführerische Liaison – Wenn Hotpot auf Schokolade trifft" ist eine Koproduktion. Da China und Österreich eine lange Geschichte der Interaktion verbindet, zeigt der Dokumentarfilm durch Analogien sowie Parallelen die Resonanz zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Infrastruktur und Lebensunterhalt der Menschen und präsentiert damit die Wechselbeziehung zwischen den beiden Ländern sowohl auf individueller als auch auf staatlicher Ebene.Während die Wiener Symphoniker in China Mozart spielen, präsentieren chinesische Künstlerinnen und Künstler moderne chinesische Kunst in Österreich. Während österreichische Seilbahnen auf den steilen Gipfeln mehrerer chinesischer Berge gebaut werden, fahren Elektroroller aus China auf den großen und kleinen Straßen der Alpenrepublik. Während österreichische Schokolade den Chinesen süße Freude bereitet, bringen Hotpots aus Sichuan den Österreichern Chinas feurige Begeisterung. Während die vom Ausgangspunkt der antiken Seidenstraße ausgehenden China-Europa-Züge die beiden Länder verbinden, florieren auch österreichische Logistikunternehmen in der Volksrepublik.Von Wien bis Beijing, von Shanghai bis Riegersburg, von Changzhou bis Großharras, von Wolfurt bis Wangmangling in Shanxi – Die verführerische Symphonie zwischen China und Österreich spielt unermüdlich weiter.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2248015/1016_Trailer.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2248016/1016_Bild.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2248017/Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2248018/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/verfuhrerische-liaison--wenn-hotpot-auf-schokolade-trifft-301957679.htmlPressekontakt:Zheng An,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell