Vereint euch in Nuanor und registriere dich jetzt vorab für Revelation M!

Shanghai (ots/PRNewswire) -Erinnerst du dich noch an die Tage, als du frei durch den Himmel flogst? Diese Geschichte spielt zehn Jahre vor der Zeit der ursprünglichen Revelation PC-Version. Wir präsentieren eine originale Welt, brandneues Abenteuer und verschiedene Szenen und Inhalte.Freiheit in einer offenen Welt Erlebe den Wechsel von Tag und Nacht sowie verschiedene Wetterbedingungen, während du eine offene Welt erkundest. Mit deinen Flügeln kannst du jedes Eck des Wolkenreichs erforschen und dabei ein vollumfängliches Immersionserlebnis genießen.Dungeon-Herausforderung Die mobile Version von Revelation legt Wert auf das echte mobile Spielerlebnis und konzentriert sich mehr auf Bewegung, Strategie und kooperative Interaktion! Stelle dich herausfordernden Kämpfen und anspruchsvollen Dungeons, die all deine Fähigkeiten in Bezug auf Teamkoordination, Flexibilität und Positionierung auf die Probe stellen.Vielfältiges Äußeres-System Ein neues, vielfältiges Äußeres-System bietet dir zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung deines Charakters! Das Spiel verwendet innovative Gesichtsindividualisierung, knochenstrukturenbasierte Individualisierungssysteme und ein individuelles Ankleidesystem. Die detailliert umgesetzten Elemente sind auch von herausragender Qualität.Deine einzigartige Rolle Fünf beliebte Klassen sind derzeit verfügbar: Paladin(Tank), Geistgestalter(Unterstützung), Klingenmeister(Nahkampf), Okkultist (Unterstützung) und Schwertmagier(Magier). Jede Klasse hat einzigartige Merkmale, die die klassischen Einstellungen der PC-Version replizieren. Wir haben auch stark in unsere sozialen und beruflichen Systeme investiert, mit dem Ziel, die Kreativität der Spieler zu wecken. Werde Musiker, Tänzer, Designer, Koch oder Wächter. Baue ein Ökosystem mit Gleichgesinnten auf. Unsere Hoffnung besteht darin, dass diese Funktion für Spieler als Katalysator dienen können, die Welt der Rollenspiele auf ein neues Level zu heben.Registriere dich jetzt vorab für Revelation M und erlebe ein spannendes Abenteuer durch Wolken und Meer!„Revelation M" wird von NetEase Games entwickelt und von HAOPLAY Inc (https://haoplay.com/). exklusiv für Europa und USA herausgegeben.CBT-Zeit: 23/11/2023 14:00 - 04/12/2023 3:00(GMT+1)