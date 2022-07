Vereinigung Berliner Pressesprecher: Vorstand bestätigt

Berlin (ots) -Die Mitgliederversammlung der Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP) hat Andrea Bishara, Pressesprecherin des Hotels The Westin Grand Berlin, am 4. Juli 2022 erneut zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Die Berlinerin steht seit 2008 an der Spitze der VBP.Wiedergewählt wurden als stellvertretende Vorsitzende Michaela Mehls (Dussmann Group), Susanne Glasmacher (Robert-Koch-Institut) als Geschäftsführerin, Elisabeth Schnell (Deutsche Polizeigewerkschaft) als Schatzmeisterin, Thomas Gleißner (Caritasverband Berlin) und Eberhard Vogt (Bundesverband mittelständische Wirtschaft). Neu in den Vorstand gewählt wurde Denis McGee (Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg).In der VBP haben sich rund 230 Sprecherinnen und Sprecher in der Hauptstadtregion zusammengeschlossen. Im kommenden Jahr feiert die Vereinigung Berliner Pressesprecher ihr 25-jähriges Bestehen.Pressekontakt:Eberhard VogtChefredakteur BERLINboxxBusiness Network Marketing- und VerlagsgesellschaftFasanenstraße 4710719 BerlinTel.: 030 8146460-12Mail: evo@businessnetwork-berlin.comOriginal-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuell