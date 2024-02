Verditek-Anleger machen nicht mehr mit!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Verditek eine Rendite von -75,38 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" von 2,29 Prozent einer Unterperformance von 77,67 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt bei 2,33 Prozent, und Verditek liegt aktuell 77,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Verditek liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und der RSI25 beträgt 73, was ebenfalls als Anzeichen für eine überkaufte Situation gewertet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Verditek momentan unter dem Branchendurchschnitt von 11,67 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in der Kategorie "Dividende" ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Verditek wurde in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.