Verditek Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Verditek hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -72,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite damit 78,08 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert von 5,93 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 2,19 Prozent, wobei Verditek aktuell 74,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Verditek im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (11,89 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 64,15, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 77 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Verditek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,91 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,195 GBP liegt, was einer Abweichung von -78,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,35 GBP) wird vom letzten Schlusskurs unterschritten (-44,29 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Verditek-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.