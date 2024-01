Verditek Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Anleger-Stimmung bezüglich Verditek wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Verditek derzeit bei 0,9 GBP verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,135 GBP lag und somit einen Abstand von -85 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet Verditek mit einem Niveau von 0,31 GBP und einer Differenz von -56,45 Prozent negativ ab. Insgesamt ist der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Verditek im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (11,7 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet wird. Die Differenz beträgt hier 11,7 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Verditek zeigt, dass die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen als überkauft betrachtet werden können, da der RSI bei 100 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 82 eine überkaufte Situation an. Insgesamt ergibt sich daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".