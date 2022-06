Verdi will Tarifeinigung für Unikliniken in NRW noch diese Woche erreichen

KÖLN (dpa-AFX) - Im monatelangen Streit um bessere Arbeitsbedingungen an sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen drücken die Beschäftigten aufs Tempo. Zu Beginn der mittlerweile achten Streikwoche im Kampf um einen Tarifvertrag Entlastung will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in einer Pressekonferenz an diesem Dienstag (11.00 Uhr) im Streikzelt der Uniklinik Köln über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit den Arbeitgebern informieren.

In einem offenen Brief an die demokratischen Parteien im NRW-Landtag hatten die Streikenden am Montag beklagt, dass die Klinikleitungen für tausende Beschäftigte außerhalb der Pflege noch immer kein Angebot vorgelegt hätten. Dazu zählen laut Verdi auch die Notaufnahmen, die OP-Pflege und die Ambulanzen. Ein Krankenhaus lasse sich "nicht aufspalten in Beschäftigte, die es wert sind und welche, die es nicht wert sind gute Arbeitsbedingungen zu haben", hieß es in dem Schreiben.

Das Land müsse die Refinanzierung der Kosten eines Tarifvertrages Entlastung zusagen. Die Parteien hätten sich vor den Landtagswahlen klar für einen solche Vereinbarung ausgesprochen. Nun erwarte man, dass sie ihr Versprechen hielten und es so ermöglichten, "dass die Streiks enden". Laut Verdi-Landesleiterin Gabriele Schmidt sind die Beschäftigten bereit, ohne größere Unterbrechungen zu verhandeln, um eine schnelle Tarifeinigung und ein Ende des Arbeitskampfs "noch in dieser Woche" herbeizuführen./ulb/DP/mis