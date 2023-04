Verdi droht mit weiteren Warnstreiks an NRW-Flughäfen

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - An Nordrhein-Westfalens größten Flughäfen bahnen sich erneut Warnstreiks an. Weil die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen auf der Bremse stünden, "werden wir reagieren müssen", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim am Montag mit Blick auf die Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf. Dies werde wohl schon bald passieren. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet. Verdi pocht unter anderem darauf, dass die Beschäftigten in der Fluggast- und Warenkontrolle möglichst bald höhere Zuschläge bekommen. In dem langwierigen Tarifkonflikt hatten Warnstreiks zuletzt im März zu zahlreichen Flugausfällen geführt./wdw/DP/jha