Verdi mit Streiks an Flughäfen zufrieden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi hat sich nach zwei Tagen Streik an mehreren deutschen Flughäfen zufrieden gezeigt. In Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf sei bereits seit Donnerstag, am Flughafen Stuttgart zusätzlich am Freitag der Flugverkehr praktisch komplett zum Erliegen gekommen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden war am Freitag wegen Streiks des Sicherheitspersonals einer Firma ebenfalls betroffen, hier hoben aber Maschinen mit Verspätung ab.

Der dortige Flughafen kündigte an, dass es am Samstag zu weiteren Störungen und Flugstreichungen kommen könnte. Hintergrund der Streiks ist laut Verdi ein seit Jahren schwelender Streit mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), bei dem es um Zuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelungen zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen geht. Verhandlungen am 11. und 12. April hätten keine Lösung gebracht, am 27. und 28. April sollen die Gespräche weitergehen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur