Verdi: Gemeinsamer Streik entlastet Flughäfen und Passagiere

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gemeinsame Flughafenstreik mehrerer Berufsgruppen entlastet nach Auffassung der Gewerkschaft Verdi die Flughäfen und die Passagiere. Man verhandele über drei verschiedene Tarifverträge, erklärte die Verdi-Vizevorsitzende Christine Behle am Donnerstag. Die Gewerkschaft hat für Freitag an mehreren Flughäfen Beschäftigte im öffentlichen Dienst, bei örtlichen Bodenverkehrsdienstunternehmen und bei der Luftsicherheit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. "Mit ihnen allen gemeinsam an einem Tag zu streiken, bedeutet für die Flughäfen, dass sie sich nur auf diesen einen Tag einrichten müssen und nicht an unterschiedlichen Tagen bestreikt werden."

Auch die Passagiere, auf deren Verständnis man hoffe, müssten an diesem Tag nach Ausweichmöglichkeiten suchen, aber eben nicht an drei verschiedenen Tagen, sagte Behle. Die Gewerkschafterin verteidigte den ganztägigen Warnstreik. "Die Beschäftigten, die gerade an den Flughäfen häufig prekär beschäftigt sind, brauchen jetzt Zeichen von den Arbeitgebern, dass sie sich bewegen, und sie brauchen vor allem schnell deutlich mehr Geld - denn jetzt sind ihre Kühlschränke zu füllen, hohe Mieten zu zahlen und extrem gestiegene Energiekosten zu begleichen." Eine Urabstimmung habe man nicht durchgeführt, weil die Verhandlungen noch nicht gescheitert seien./ceb/DP/mis