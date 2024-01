Verderitech-,3918 Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Verde Agritech beträgt 18,89, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In diesem Bereich hat Verde Agritech eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Verde Agritech von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Verde Agritech derzeit 31,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -29 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.