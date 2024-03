Verdacht auf Metallspäne - mehr Tiefkühlspinat zurückgerufen

KÖLN/RATINGEN (dpa-AFX) - Der Tiefkühlkosthersteller Ardo hat seinen bundesweiten Rückruf für Tiefkühlspinat erweitert. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Metallspäne in dem Gemüse seien. Daher werde der Produktrückruf vom 1. März erweitert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ratingen mit. Von dem Verzehr des Spinats werde dringend abgeraten. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht sicher ausgeschlossen werden, hieß es.

Ergänzend wird nun auch zurückgerufen: Rewe Beste Wahl Junger Spinat Gehackt 450 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten 12/2025; Edeka Junger Spinat gehackt 450 g, tiefgefroren, Mindesthaltbarkeitsdatum 12/2025 sowie Netto Marken-Discount Beste Ernte Junger Spinat gehackt 450 g, tiefgefroren mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12/2025 und 01/2026.

Anfang März war bereits der Rewe Beste Wahl Junger Spinat Gehackt in der 450 Gramm Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum 01/2026 zurückgerufen worden.

Auch ohne Vorlage eines Kassenbons könnten Verbraucherinnen und Verbraucher den TK-Spinat in den Supermärkten zurückgeben, der Kaufpreis werde erstattet, hieß es./sck/DP/jha