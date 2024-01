Mit Verbund wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

In den letzten zwei Wochen wurde die Verbund-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Redaktion hat dies bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung stuft die Redaktion die Verbund-Aktie als "Schlecht" ein. Zudem wurden 3 genau berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, die zu dieser Einschätzung führen.

Bei der fundamentalen Bewertung weist die Verbund-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,41 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Verbund-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,79 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 1,67 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,12 Prozent im Branchenvergleich für Verbund. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Verbund um 22,12 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 77,97 EUR für den Schlusskurs der Verbund-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 75,5 EUR, was eine Abweichung von -3,17 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Darüber hinaus liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 83,29 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -9,35 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Verbund-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.