Verbund-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Verbund-Aktie wird momentan anhand verschiedener Indikatoren bewertet, um eine Einschätzung über den aktuellen Trend und die Dividendenpolitik des Unternehmens zu geben. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der aufzeigt, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachtet man den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt, so liegt dieser bei 78,06 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 75,65 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -3,09 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung der Verbund-Aktie. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 83,8 EUR, was eine Abweichung von -9,73 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Verbund-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren also eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenpolitik der Verbund-Aktie fällt im Vergleich zur Branche der Stromversorger negativ aus, da der Unterschied bei 1,75 Prozentpunkten liegt (2,82 % gegenüber 4,57 %) und somit eine schlechte Bewertung erhält.

In fundamentalen Kriterien wird die Verbund-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 11 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 16,41 liegt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 92,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Verbund-Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkaufssituation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Verbund-Aktie aufgrund der genannten Indikatoren eine schlechte Gesamtbewertung.