Verbund-Anleger machen nicht mehr mit!

Die österreichische Energiegesellschaft Verbund hat eine Dividendenrendite von 3,23%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,56% als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung der ausgeschütteten Dividende als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Verbund ist insgesamt negativ, wie aus den ausgewerteten Äußerungen der vergangenen Wochen hervorgeht. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage identifiziert. Basierend auf einer Analyse der sozialen Medien, ergibt sich eine "Schlecht" Empfehlung aufgrund von 5 negativen und 1 positiven Signal.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Verbund als "neutral" eingestuft, da sowohl der 7-Tage-RSI (58,9 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,55) darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Fundamental betrachtet wird Verbund im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,01 im Vergleich zum Branchen-KGV von 16,24, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.