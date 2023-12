Verbund-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Verbund-Aktie hat in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs einen Wert von 77,51 EUR erreicht, während der Kurs selbst bei 84,25 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +8,7 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 83,38 EUR, was einem Abstand von +1,04 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 3,23 Prozent, was 1,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent (Branche: Stromversorger) liegt. Daraus ergibt sich für die Dividendenpolitik des Verbund eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie, in diesem Fall des Verbunds. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Veränderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" für den Verbund.

In der fundamentalen Analyse wird die Verbund-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,01 insgesamt 32 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger", der bei 16,25 liegt. Aus dieser Sicht erhält die Aktie auch hier die Einstufung "Gut".