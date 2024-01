Verbund Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Im Fall von Verbund liegt das aktuelle KGV bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Stromversorger-Branche, die durchschnittlich ein KGV von 16 haben, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Verbund-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,82 Prozent, was 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (4,56 Prozent) in der Stromversorger-Branche liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik von Verbund als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Verbund-Aktie bei einem Niveau von 92,92 liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,45 und wird als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung aus technischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen rund um Verbund diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Verbund daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eine andere Einschätzung liefern.