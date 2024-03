Verbund Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Verbund-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 76,61 EUR, während der aktuelle Kurs bei 69,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,02 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (73,87 EUR) liegt mit einer Abweichung von -5,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Verbund vor allem positiv diskutiert, und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf dieser Basis erhält Verbund insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Verbund-Aktie beträgt 2,82 Prozent, was 2,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich Verbund unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11 liegt, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 15,56 (Stromversorger). Aus fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.