Verbund Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Verbund-Aktie diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Trotzdem wurden auch positive Themen rund um Verbund intensiv diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt schlechten Beurteilung der Anleger-Stimmung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Verbund in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 23,79 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Stromversorger"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite sogar um 23,96 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält Verbund in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird die Verbund-Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,41 gegenüber dem Branchen-KGV von 15,89, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Verbund-Aktie bei 77,05 EUR verortet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 64,65 EUR einen Abstand von -16,09 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -16,65 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund ausgestellt.