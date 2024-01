Verbund Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die technische Analyse der Verbund-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 78,09 EUR verläuft. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 75,95 EUR liegt, was einem Abstand von -2,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 83,93 EUR, was einer Differenz von -9,51 Prozent entspricht und damit ein schlechtes Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich für die Verbund-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 2,82 Prozent, was 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Stromversorger (4,56) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Verbund-Aktie eine schlechte Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Ein weiterer Aspekt der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Verbund liegt bei 92,92, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamtbewertung auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Verbund-Aktie mit einer Rendite von 23,79 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,83 Prozent, wodurch die sehr gute Entwicklung der Verbund-Aktie zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.