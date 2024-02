Verbund Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Verbund-Aktie wird von Experten aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -17,04 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -18,84 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Verbund-Aktie eine Dividendenrendite von 2,82 Prozent auf, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Jedoch konnte eine leichte Reduktion bei der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Anhand des RSI zeigt sich, dass die Verbund-Aktie mit einem Wert von 85,44 als überkauft gilt. Dies führt zur Einstufung "Schlecht". Auch bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt sich ein Wert von 87, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auch auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".