Verbund Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Verbund basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Insgesamt erhält die Aktie daher heute eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des positiven Stimmungsbildes. Allerdings haben tiefere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Verbund mit 3,23 Prozent 1,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung als eher unrentables Investment.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Verbund liegt bei 66,08 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf diesem Niveau.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Stromversorger-Branche hat Verbund in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,9 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Verbund, die von einer positiven Stimmung, einer geringeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche und einer neutralen technischen Analyse geprägt ist.

