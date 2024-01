Verbund Aktie: Was noch aussteht!

Der österreichische Stromversorger Verbund hat kürzlich seine Dividende bekannt gegeben. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,82 %, was 1,78 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,6 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Durchschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Verbund-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 77,94 EUR. Der letzte Schlusskurs von 75,6 EUR weicht um -3 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 82,93 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -8,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung der Verbund-Aktie als "Schlecht" in diesem Fall. Insgesamt erhält die Verbund-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Verbund-Aktie liegt bei 47,62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit erhält die Verbund-Aktie insgesamt in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Verbund anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem KGV von 11,41 ist die Aktie heute um 30 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (16,28). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.