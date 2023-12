Verbund Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Der Stromversorger Verbund wird derzeit als unterbewertet angesehen, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 11,01 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchen-KGV von 16,29, was einer Differenz von 32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Verbund derzeit eine Rendite von 3,23 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,58 % liegt. Mit einer Differenz von 1,35 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen betrifft, wurden in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet, während die Diskussionsstärke eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Verbund in diesem Bereich daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Verbund bei 77,64 EUR liegt, während die aktuelle Aktie einen Kurs von 84,5 EUR aufweist. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +8,84 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. In Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage liegt der Stand bei 84,02 EUR, was einem Abstand von +0,57 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Verbund daher eine Gesamtbewertung von "Gut".