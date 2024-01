Verbund Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Verbund-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 77,97 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,5 EUR, was einem Unterschied von -3,17 Prozent entspricht, und führt dazu, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 83,29 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-9,35 Prozent), erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Verbund ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,41 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 30 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger", das bei 16 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" angesehen und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Verbund-Aktie zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer liegt im roten Bereich, und die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl und Intensität der Beiträge zu einer Aktie deuten darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Verbund wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Verbund-Aktie mit einem RSI von 83,33 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 66,61, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die Aktie ein Gesamtrating von "Schlecht".

