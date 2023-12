Verbund Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Der Aktienkurs von Verbund hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,08 Prozent erzielt, was 1,1 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt 1,18 Prozent, und Verbund liegt aktuell 1,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbund liegt bei einem Wert von 11, während der Wert für Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" bei 16,23 liegt. Dies bedeutet, dass Verbund unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Verbund in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Verbund liegt bei 3,23 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.