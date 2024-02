Verbund Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die aktuelle Dividendenpolitik von Verbund wird von Analysten kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -1,95 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Stromversorger"-Branche konnte Verbund in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +23,96 Prozent erzielen, mit einer Gesamtperformance von 23,79 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag Verbund mit einer Rendite von 23,96 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat positiver wurde und daher mit "Gut" bewertet wird, bleibt die Diskussionsintensität auf neutraler Ebene. Die Aktie von Verbund erhielt daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine gemischte Stimmung wider. Zwar wurden überwiegend negative Meinungen veröffentlicht, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Dennoch ergibt die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten insgesamt ein "Neutral"-Rating, wobei besonders viele "Schlecht"-Signale abgegeben wurden.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".