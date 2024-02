Verbund Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils negativ, basierend auf Diskussionen in sozialen Netzwerken. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an sieben Tagen hauptsächlich negative Kommunikation herrschte. In jüngster Zeit war auch vermehrt negative Unternehmensdiskussion über Verbund zu verzeichnen. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen klaren Trend zu Verkaufssignalen. Konkret wurden 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) basierend auf der Kommunikation festgestellt, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Verbund beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -1,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Stromversorger" bedeutet. Unsere Analysten geben daher der Dividendenpolitik von Verbund eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Verbund beträgt derzeit 100 Punkte, was auf eine Überkaufung hindeutet, und somit eine "Schlecht"-Einstufung des Wertpapiers bedeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 86,83 eine Überkaufung an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Stromversorger" wird Verbund aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,41 weist die Aktie einen Abstand von 29 Prozent zum Branchen-KGV von 15,97 auf. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Verbund.